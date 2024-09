Plus Niederzissen Streit in Niederzissen: Eklat im Gemeinderat Von Martin Ingenhoven i Die derzeitige Ortsspitze von Niederzissen: Ralf Doll (von links), Andy Schmitt, Rolf Hans und Nico Degen Foto: Martin Ingenhoven Vorwürfe und Schuldzuweisungen haben die jüngste Sitzung des Gemeinderates Niederzissen überschattet. Das Ansehen des Rates sei beschädigt, sagen die einen. Von mangelhaftem Demokratieverständnis sprechen die anderen. Vergleiche zur beliebten Polit-Thrillerserie „House of Cards“ machen die Runde. Was ist da los? Lesezeit: 4 Minuten

Bekanntlich hatte sich in der zurückliegenden Kommunalwahl kein Kandidat für die Urwahl des Bürgermeisters in Niederzissen gefunden, Rolf Hans wollte nach zehn Jahren nicht noch einmal antreten. Auch in der konstituierenden Sitzung, in der der Gemeinderat einen Bürgermeister hätte wählen sollen, konnte niemand präsentiert werden, der bereit war, das anspruchsvolle ...