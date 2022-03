Ein Strand an der Ahr mit chilliger Lounge samt Bar, eine Gelegenheit für Kinder, am Ufer der Ahr zu planschen, Treffpunkte für junge Leute am Fluss, dazu in der Stadt begehbare Brunnen oder die Wiedererweckung der Mühlenteiche. Die Menschen in der Kreisstadt, die Geschäftsleute und Dienstleister sowie die Gäste und Touristen sollen bei der Entwicklung der Innenstädte von Bad Neuenahr und Ahrweiler nach der Flut im Stadtbild die Ahr und das Wasser „wieder positiv verknüpfen“.