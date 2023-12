Eine frohe Seniorenfeier erlebten Dutzende Adenauer Bürger in der Hocheifelhalle. Wie immer hatten die gastgebenden kfd-Frauen ein ansprechendes Programm erstellt, aparter Adventsschmuck zierte die Bühne, das Bildnis des Bischofs Nikolaus zierte die Bühnenwand, passend zum Nikolaustag am 6. Dezember. In Reimform begrüßte Annette Linnarz die Gäste, hieß Vertreter der beiden Kirchen willkommen.