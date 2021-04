Chormusik in allen Varianten erklingt zur Freude der Menschen und zählt zu den festen Bestandteilen des kulturellen Lebens im Kreis Ahrweiler. Es gibt nahezu in jedem Ort einen Männer- oder Frauenchor und dazu oft noch einen weiteren Cäcilienchor. Diese Begeisterung der Menschen für das Lied und die schöne Musik hat in diesem Jahr seit 125 Jahren auch in Weinort Walporzheim in Form des Männergesangvereins Lyra eine feste Heimat.