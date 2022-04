Bezahlbare Wohnungen, das ist genau das, was in der Kreisstadt derzeit händeringend benötigt wird. Noch zahlreiche Flutopfer wohnen in Behelfs- oder Ferienwohnungen, da ihr eigenes Heim durch die große Flutwelle im Juli 2021 unbewohnbar wurde und es noch dauert, bis sie wieder bezogen werden können.