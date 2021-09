Wer keine Einnahmen oder auch keinen sonstigen Verdienst hat, der hat auch kein Geld, irgendwelche Steuern oder Abgaben zu zahlen. So wurden in der Juli-Flutnacht viele Bürger vom Wasser getroffen und Betriebe aller Art von der Hochwasserwelle geschädigt. Ein Geschäftsleben oder gar Tourismus findet derzeit in Stadt und Ahrtal fast nicht statt. So haben die Menschen derzeit andere Sorgen, als rechtzeitig ihre Steuern zu leisten.