Steigende Schülerzahlen, wenig Platz: Ehemalige Schule in Oberzissen hatte häufig Raumprobleme

Von Hans-Josef Schneider

i In der ehemaligen Schule von Oberzissen ist mittlerweile ein Heimatmuseum untergebracht. Foto: Hans-Josef Schneider

Wenn man historischen Ereignissen erfolgreich auf der Spur sein will, benötigt man Verbündete, sozusagen Brüder im Geiste. So einer war in Sachen ehemalige Schule von Oberzissen Alfons Dietz. Er stellte die von Stephan Esten 2009 im ersten Band der Ortsgeschichte veröffentlichte Schulchronik (1895-1943) zur Verfügung.