Steht Bad Bodendorfs Bürgerverein auf der Kippe?

Ein Dorf ist nur so gut wie seine Infrastruktur. Nachdem inzwischen die letzte Kneipe in Sinzigs größtem Stadtteil Bad Bodendorf dichtgemacht hat (die RZ berichtete) sind es die Aktivitäten des Heimat- und Bürgervereins (HBV), die dafür sorgen, dass der Ort lebenswert für seine rund 4000 Bewohner bleibt. Weinfest, Wochenmarkt, Kunst-Weihnachtsmarkt, Dorffest, Internetpräsenz, Streuobstwiesen, Kunstkreis, Technikmuseum, Dorfzeitung, Heimatmuseum und Dorfverschönerung – hinter all dem steht der HBV. Und all das steht nun auf der Kippe. Denn die eigentliche Arbeit von Organisation und Durchführung verteilt sich nur auf wenige Schultern. Nun hat der Vorstand mit der Vorsitzenden Ricarda Sonnenberg und Geschäftsführerin Larissa Pauly die Alarmglocken geläutet.