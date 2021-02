Brohl-Lützing. Michael Lüdtke (Die Linke) tritt als Direktkandidat im Wahlkreis 13 (Remagen/Sinzig/VG Brohltal/VG Bad Breisig) für den 18. Landtag in Rheinland-Pfalz an. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.