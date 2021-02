Kreis Ahrweiler. Wenn am 14. März die Wähler im Land zur Stimmabgabe für die Zusammensetzung des neuen Landtags aufgerufen sind, tritt im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, VG Altenahr, VG Adenau) Marion Morassi für Die Linke an. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.