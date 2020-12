Kreisstadt

Einmal im Jahr wird aus Ernst Spiel. Nämlich dann, wenn in Essen die Spielemesse „Spiel“ über die Bühne geht. Gut 200.000 Besucher tummeln sich dann in den Messehallen. Nicht aber in diesem Jahr: Coronabedingt kommt die Messe seit Donnerstag bis zum Sonntag nur virtuell als „Spiel.digital“ daher. Bleiben die Spielefans, die ansonsten nach Essen gefahren wären, also zu Hause? Nicht unbedingt. Sie können auch ins Spielegeschäft um die Ecke gehen, um ein bisschen Messeluft zu schnuppern. Etwa in Ahrweiler beim Brettspielheld.