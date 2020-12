Bad Neuenahr-Ahrweiler

Eigentlich hätte für Oliver Piel alles so gut laufen können. Die Jugendherberge in Bad Neuenahr wird seit einigen Monaten renoviert. Und mit der Renovierung bekam sie auch einen neuen Chef. Wolfgang Appell, bisheriger Leiter, verabschiedet sich in diesem Jahr in den Ruhestand. Abgelöst wird er von Oliver Piel, der bisher für den Ahrtal-Tourismus gearbeitet hat. Von Gästen versteht er also etwas und auch von Marketing. Das hätte mit der neu gestalteten Jugendherberge klappen können. Anfang April hätte sie wieder öffnen sollen. Hätte. Denn die Corona-Kkrise sorgt dafür, dass Übernachtungsbetriebe zurzeit keine Gäste aufnehmen dürfen. Über diesen holprigen Start haben wir mit Oliver Piel gesprochen.