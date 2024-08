Startschuss in Sinzig: Ahrtaler Benefiz-Radler auf dem Weg zum Timmelsjoch

Beim Startschuss in Sinzig: (von links) Marco Bastiaansen, Ortsvorsteher Reiner Friedsam, Frank Klotz, Wolfgang Seger, Christian Bruder sowie Nico und Luca Bastiaansen.

Beim Startschuss in Sinzig: (von links) Marco Bastiaansen, Ortsvorsteher Reiner Friedsam, Frank Klotz, Wolfgang Seger, Christian Bruder sowie Nico und Luca Bastiaansen. Foto: Friedsam GmbH Werbeagentur/Jessica Janssen

Anzeige

Sie starteten jetzt von Sinzig aus, um eine Strecke von 941 Kilometern von der Barbarossastadt zum Timmelsjoch zu radeln, bei der 12 190 Höhenmeter zu überwinden sind. Zuvor informierte Marco Bastiaansen, Leiter der kreisstädtischen Erich-Kästner-Schule, auf dem Sinziger Kirchplatz Ortsvorsteher Reiner Friedsam und interessierte Zuschauer über das Ziel der Aktion.

In einer Vierer-Staffel über Passstraßen

In einer Vierer-Staffel werden die Radler die Strecke über zahlreiche Passstraßen wie dem Schauinsland, dem Arlbergpass, dem Kühtai in Tirol, dem Brennerpass sowie dem Jaufenpass bewältigen, bevor es an die Bezwingung der Timmelsjoch-Hochalpenstraße hinauf auf 2.474 Meter geht. Die Sportler werden anschließend die Interpretationen der Ahrtaler Kinder aus dem Malwettbewerb „Ich habe einen Traum” bei einem Empfang im Rathaus Sölden/Ötztal überreichen. red