Start für Mehrgenerationenplatz in Hönningen: Wo Jung und Alt ihren Spaß haben können

Zum gemeinsamen Aufwärmen der Muskeln bittet Niklas Lose alle auf die gemähte Wiese am Ahrufer von Hönningen. Und dann geht es los: Der gebürtige Hönninger stellt eine kleine schwarze Lautsprecherbox in die Mitte des Kreises und lässt über sein Handy rhythmische Musik laufen. Die Sonne knallt vom Himmel, kein Lüftchen weht, und es sind bestimmt weit über 30 Grad. Dennoch haben sich knapp 40 sportbegeisterte Männer, Frauen und Kinder rund um die aufgestellte Box versammelt – manche mit leicht skeptischen, manche mit abwartenden Gesichtern. Sie alle waren gekommen, um bei der offiziellen Inbetriebnahme des Mehrgenerationenplatzes in Hönningen dabei zu sein.