Kreis Ahrweiler

Der jüngst getroffene Bund-Länder-Beschluss zur Eindämmung der Corona-Pandemie sieht die Verlängerung des Lockdowns und weitreichende Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen vor. Kindergärten und Schulen bleiben vorerst bis Ende Januar geschlossen. In diesen Tagen beginnen in Rheinland-Pfalz die schriftlichen Abiturprüfungen. Diese finden wie geplant und in Präsenz noch bis zum 27. Januar an den Schulen statt. Wie haben sich Schulen und Abiturienten auf die bevorstehenden Prüfungen während der Corona-Pandemie vorbereitet?