Die Corona-Pandemie hat wohl auch dazu geführt, dass Menschen mehr in der heimischen Landschaft unterwegs sind. Dies könnte der Grund dafür sein, dass bei der jüngsten Ratssitzung gleich mehrfach auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen wurde. In einigen Fällen wurden illegale Müllablagerungen entdeckt, so etwa vier Reifen im Bereich „Sechs Wege“.