Plus Bonn

Starke Stimmen für erschreckend aktuelles Thema: Bonner Opernhaus führt Musical „Hairspray“ auf

Von Thomas Kölsch

i Tracy Turnblad (Antonia Tröstl) und Plattenladenbesitzerin und Aktivistin Motormouth Maybelle (Yannick-Muriel Noah) singen gemeinsam gegen Body-Shaming, Mobbing und Rassismus an. Foto: Theater Bonn/Bettina Stöß

So richtig hat eigentlich niemand an Tracy Turnblad geglaubt, noch nicht einmal sie selbst. Sie, das pummelige Mädchen mit der hohen Frisur, die Außenseiterin in der Schule und in der Gesellschaft, als Tänzerin des sogenannten Komitees im Fernsehen und damit als Vorbild einer ganzen Generation von Teenagern, die ansonsten nur auf das Äußere schauen und jeden an Modelmaßen messen? Kann doch nicht klappen. Im Musical „Hairspray“, gerade im Bonner Theater zu sehen, aber schon.