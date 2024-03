Plus Ringen Standort am Bölinger Wald birgt Unwägbarkeiten: Entsteht das Pfadfinderheim doch anderswo? Von Horst Bach i Für rund zwei Millionen Euro soll ein neues Pfadfinderheim in Kombination mit einer Waldlehrschule entstehen. Das zweigeschossige Holzhaus soll im Bereich der bisherigen Bölinger Hütte, die aufgrund ihres maroden Zustandes als nicht sanierungsfähig gilt und abgerissen werden soll, errichtet werden. Foto: Horst Bach Lesezeit: 3 Minuten Die geplante Waldlehrschule in Kombination mit einem neuen Pfadfinderheim im Bölinger Wald soll nicht nur Wölflinge und Pfadfinder vom Stamm Galileo-Galilei begeistern, sondern auch Schulen und Kindergärten der Gemeinde Grafschaft. Die reinen Baukosten werden allerdings bereits happig: rund 2 Millionen Euro. Eitel Sonnenschein nun auf der Grafschaft? Mitnichten.

Wie sehr sich der Ortsbeirat Ringen mit dem Projekt beschäftigt, wurde zuletzt am Donnerstagabend deutlich. Die Beiräte hatten das Projekt an der Hubertushütte in Bölingen bereits im Vorfeld der jüngsten Sitzung im Bürgerhaus unter die Lupe genommen. Kritisiert wurden unter anderem Teile der Vorentwurfsplanung, und es wurden durch die Ringener ...