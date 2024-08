Städtische Kennzeichnung durch gelbes Band: Sinziger Obstbäume dürfen abgeerntet werden

Mitarbeitern der Stadtverwaltung Sinzig markieren aktuell Obstbäume, die sich im städtischen Besitz befinden und deren Obst reif für die Ernte ist, mit einem gelben Band. Dieses Band signalisiert den Sinzigern, dass sie das Obst ernten dürfen. „Mit dieser Aktion möchten wir dazu beitragen, dass weniger Obst auf den Wiesen verdirbt und so weniger Lebensmittel verschwendet werden“, sagt Bürgermeister Andreas Geron.

Bei der Ernte sollten folgende Hinweise beachtet werden: „Ernten Sie ausschließlich von Bäumen und Sträuchern, die ein gelbes Band tragen. Seien Sie achtsam gegenüber der Natur und dem Eigentum anderer. Gehen Sie behutsam mit den Obstbäumen um. Ernten Sie nur, was – ohne Benutzung von Leitern und Ähnlichem – in Reichweite hängt oder lesen Sie die Früchte vom Boden auf. Achten Sie beim Betreten der Obstwiese auf Bodenunebenheiten, herumliegende Äste oder andere mögliche Gefahrenstellen. Ernten Sie nur so viel, wie Sie tatsächlich verbrauchen können. Prüfen Sie, ob das Obst noch gut ist und waschen Sie es vor dem Verzehr gründlich ab.“ red