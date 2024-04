Sinzig/Remagen

Stadtwerke Remagen: Sinzig übernimmt 2025

i Der Schacht zu einem Rohrkanal: Läuft alles nach Plan, könnten die Städte Sinzig und Remagen ab 2026 in einem neuen Unternehmen vereinte Stadtwerke haben. Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Jetzt also ist es beschlossene Sache: Die Städte Sinzig und Remagen werden ihre Stadtwerke zu einem neuen gemeinsamen Unternehmen zusammenführen. In seiner Sondersitzung am Donnerstag votierte der Sinziger Stadtrat einstimmig dafür. Das Gremium in Remagen hatte für das Vorhaben bereits am 8.