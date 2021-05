Stadtradeln in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Mit Helm und kritischem Blick

Das Auto stehen lassen, sich aufs Rad setzen und dabei etwas für den Klimaschutz tun – die Aktion „Stadtradeln“ spornt dazu an und trifft in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf viel Interesse. Ob man nun ein Zeichen für die Umwelt setzen, sich körperlich fit halten oder die Infrastruktur für diese Art der Mobilität auf den Prüfstand stellen will – die Motivation, mit dabei zu sein, ist dabei unterschiedlich. Dabei geht es auch darum, einen kritischen Blick auf die Situation für Radfahrer in der Stadt zu werfen.