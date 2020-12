Sinzig

In Zeiten von Corona ist vieles anders. Zu den zahlreichen Beschränkungen zählt auch, dass bereits viele Veranstaltungen wie das Sprudelnde Sinzig im herkömmlichen Sinne abgesagt wurden. „Zahlreiche Anfragen und die Frustration vieler Menschen in der Region über die laufenden Absagen beliebter Veranstaltungen waren für uns Motivation, über neue Möglichkeiten nachzudenken“ erläutert Reiner Friedsam, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft und Inhaber einer Werbeagentur. Nach intensiven Recherchen und zahlreichen Gesprächen präsentierte er jetzt das neu entwickelte Konzept, damit das beliebte Stadtfest auch in diesem Jahr stattfinden kann.