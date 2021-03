Stadtbürgermeister Udo Heuser wehrt sich: Bad Breisiger Politik ist das Problem

„Führungsschwäche“, „Passivität“, „fehlende Meinungsstärke“ und unabgesprochenes Handeln in „Einzelaktionen“: So beurteilten drei der vier Fraktionen in der vergangenen Sitzung des Bad Breisiger Stadtrates die Regentschaft von Stadtbürgermeister Udo Heuser. Während der Ratssitzung begegnete der im August 2019 ins Amt Gewählte der Kritik von CDU, SPD und FWG nicht – ging wortwörtlich zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Während sich die Spannungen zwischen den Parteien seit seiner Amtseinführung deutlich reduziert haben, wächst der Chor an Zweiflern an seiner Person. Die RZ hat nachgefragt: Hat der hauptberufliche Angestellte vom Hotel Anker eine Vision für die von Schulden geplagte Quellenstadt? Und wenn ja, welche Ideen bietet er an?