Staatsanwaltschaft über Leichen im Rodder Maar: In Behälter transportiert und angezündet

Zwei Menschen sind am Sonntag in der Eifel tot aufgefunden worden – verbrannt bis zur Unkenntlichkeit. Eine Obduktion soll klären, um wen es sich handelt. Zunächst teilt die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungserkenntnisse mit. Sie geht von einem schweren Gewaltverbrechen aus.

Das Rodder Maar in Niederdürenbach. Am Ufer des Maars sind die beiden Leichen gefunden worden.

Das Rodder Maar in Niederdürenbach. Am Ufer des Maars sind die beiden Leichen gefunden worden. Foto: Hans-Josef Schneider

Nachdem am frühen Sonntagmorgen (20. Oktober 2024) in der Nähe des Rodder Maars bei Niederdürenbach in der Eifel zwei verbrannte Leichen entdeckt wurden, schreiten die Ermittlungen voran.

Wer die beiden toten Männer sind, die in der Ortschaft im Kreis Ahrweiler gefunden wurden, soll eine Obduktion der Leichen klären. Die Staatsanwaltschaft teilt derweil mit, dass die Männer mutmaßlich getötet wurden: So zeigen die Körper den Angaben zufolge „schwerste multiple Verletzungen, insbesondere im Schädel- und Halsbereich.“

Körper in Behälter transportiert

Eine weitere Erkenntnis der Ermittler: Die Männer wurden zwar tot am Rodder Maar aufgefunden, dort allerdings wohl nicht getötet. Stattdessen gebe es Hinweise darauf, dass die Leichen in einem Behälter transportiert und erst später angezündet wurden, so Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler laut Mitteilung.

Nach Informationen unserer Zeitung hatte ein Anwohner am Sonntagmorgen ein Feuer bemerkt. Die örtliche Feuerwehr hatte daraufhin die Polizei verständigt.