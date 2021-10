Das mobile Koch-Camp des Vereins „Bunt Kochen“ auf der Wiese unterhalb des Islandpferdegestüts Lindenhof in Sinzig-Löhndorf schließt am 31. Oktober und wird abgebaut. „Wir waren nur für den Übergang gebucht, und der ist nun vorbei“, bestätigt Vorsitzender Michael Götz-Pijl das Ende. Der Verein wurde Mitte September von der ADD verpflichtet, baute seine Kapazitäten aus und hat in den von Freiwilligen betriebenen zwei mobilen Großküchen bis zu tausend Essen am Tag fertig gemacht und verteilt.