Sinzig

Gottschalk, Levy, Liebmann, Meyer, Salomon, Hein, Wolff – so lauten die Familiennamen der 23 jüdischen Opfer, die aus Sinzig deportiert und in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ermordet wurden. Der Gymnasiallehrer im Ruhestand Rudolf Menacher aus Remagen beschäftigt sich schon lange mit der Geschichte der Juden in Sinzig, hat sie gemeinsam mit seinem Kollegen Hans-Ulrich Reiffen in dem Buch „Knoblauch und Weihrauch“ festgehalten. Jetzt bereitet er die Informationen anlässlich der Verlegung der Stolpersteine in Sinzig auf.