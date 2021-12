In den frühen Morgenstunden am 6. März 2019 machten sich zwei Männer am Geldautomaten in der Filiale der Commerzbank Bad Neuenahr-Ahrweiler zu schaffen. Sie füllten ein Acetylen-Sauerstoffgemisch in den Bankautomaten ein. Gegen 5.15 Uhr knallte es heftig in der Telegrafenstraße. Der Bancomat war explodiert.