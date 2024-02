Plus Bad Neuenahr Sprachklassen helfen beim Deutschlernen: BBS Bad Neuenahr-Ahrweiler fördert Integration von Jugendlichen „Die deutsche Sprache ist ein Schlüssel, mit dem man Türen öffnet“, sagt Nasir Fescharaki voller Inbrunst. Zusammen mit zwei anderen DaZ-Lehrern (Deutsch als Zweitsprache) leitet er eine der drei Sprachklassen an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort lernen jugendliche Immigranten aus der ganzen Welt, die erst vor Kurzem nach Deutschland gekommen sind, die deutsche Sprache, um den Grundstein für eine gelingende Integration zu legen. Von Lara Kempf

Begonnen hat die BBS mit den Sprachklassen im Jahr 2015, nachdem der Krieg in Syrien ausgebrochen war und die Flüchtlingswellen Deutschland erreichten. Die Sprachklassen seien schließlich Teil des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) an der BBS geworden, einer Pflichtschule für Jugendliche, die nicht über einen Abschluss der Berufsreife verfügen und in keinem Berufsausbildungs- ...