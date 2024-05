Sportverein im Aufschwung: SV Kripp blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Anzeige

Wie er in einer Pressemitteilung berichtet, zählte der Breitensportverein zum Jahresende 978 Mitglieder, die in sieben Abteilungen aktiv sind. Neben Fußball, Fitness und Gymnastik, Kinderturnen, Gardetanz und Karneval bietet er seit einigen Monaten auch Tischtennis und Badminton an. Die Abteilungsleiter berichteten über die Aktivitäten ihrer Gruppierungen und Mannschaften.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen. Zahlreiche Mitglieder wurden mit der bronzenen, silbernen und goldenen Ehrennadel für 15, 20 und 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Des Weiteren ehrte der Verein Gabi Sowa, Lisa Sowa und Thomas Meyer für 30 Jahre, Gisela Göttlicher und Ricarda Scherhag für 40 Jahre sowie Hans-Peter Müller für 50 Jahre Mitgliedschaft mit einem Präsent und einer Treueurkunde. Der Regionalbeauftragte der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK), Richard Nelleßen, zeichnete Andreas Beyer, Marc Göttlicher und Jörg Klapdohr für ihre besonderen Verdienste um das Brauchtum Karneval mit dem RKK-Ehrenorden in Gold aus. Ralf Mostert durfte sich sogar über den RKK-Ehrenorden in Gold mit Brillanten am Rand freuen.

Vorstand neu gewählt

Dass der Sportverein Kripp auch finanziell gut da steht, wusste Kassierer Daniel Preußner zu berichten. Dementsprechend entlasteten die Versammlungsteilnehmer den Vorstand und wählten ihn neu. Einstimmig bei eigener Enthaltung wurde so folgender geschäftsführender Vorstand gewählt: Marc Göttlicher (Vorsitzender), Carmen Ueberbach (stellvertretende Vorsitzende), Gisela Göttlicher (Geschäftsführerin), Daniel Preußner (Kassierer) und Niklas Thiebes (stellvertretender Kassierer). Die Beisitzer Cindy Pohl, Andreas Beyer, Simon Koep, Oliver Küster, Mario Schmitz, Dagmar Koep, Lisa Sowa, Marc Tiltmann, Daniela Lambertz und Klaus Krämer ergänzen. Tobias Schmickler und Jan Schäfer wurden zu Kassenprüfern gewählt. Philipp Göddel, Ralf Mostert und Kay Sowa bilden den Ehrenrat.

Die Versammlung stimmten zudem für die Umgestaltung des Bolzplatzes neben der vereinseigenen Gymnastikhalle in ein modernes Multifunktionsfeld, auf dem zukünftig ganzjährig Fußball, Tennis und Basketball gespielt werden soll. red