Adenau

Die Bilder sind vielen noch in Erinnerung: In der Nacht des 15. November 2016 brannte der Reiterhof in Adenau. Große Gebäudeteile des Reiterhofes brannten bis auf die Grundmauern nieder. Die Feuerwehren aus Adenau und anderen Orten waren im Einsatz. Die Pferde konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Nach knapp vier Jahren ist der Reiterhof nun wieder in Betrieb. Eine Wiederaufbauleistung, an der viele beteiligt waren.