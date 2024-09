Plus Gelsdorf Sportlich: Elfjährige Gelsdorferin auf dem Weg zur Kickbox-WM Von Justin Buchinger i Luisa Riehl bereitet sich auf die Kickbox-Weltmeisterschaft vor. Im Oktober wird die Gelsdorferin sich mit Athletinnen auf Rhodos messen. Foto: Justin Buchinger Mit einem Trainingsplan, der selbst Erwachsene ins Schwitzen bringen würde, bereitet sich die elfjährige Kickboxerin Luisa Riehl auf ihre erste Weltmeisterschaft vor. Bei dem Turnier auf Rhodos wird sie sich mit internationalen Gegnern messen. Bereits um sich zu qualifizieren, wuchs die Gelsdorferin immer wieder über sich hinaus. Lesezeit: 4 Minuten

Ein großer Boxring ist das Erste, was man sieht, wenn man die Halle betritt, in der Luisa Riehl trainiert. Drei- oder viermal in der Woche ist die Gelsdorferin beim Verein Tomburg Boxing in Wormersdorf. Zusätzlich macht sie noch Kraft- und Konditionstraining daheim. Der Trainingsplan der elfjährigen Kickboxerin ist voll. Und ...