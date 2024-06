Plus Koisdorf/Sinzig

Sportler aus Leidenschaft: Rudi Altig aus Koisdorf prägte wie kein anderer die Fahrradszene der 1960er-Jahre

i Vor fast genau 60 Jahren: Der Kölner Rudi Altig hat allen Grund zum Jubeln. Nach der fünften Etappe der Tour de France von Luneville nach Freiburg kann er sich am 26. Juni 1964 das Gelbe Trikot des Spitzenreiters überstreifen. Foto: DB/picture alliance / dpa

Er ist einer der prägendsten Männer des deutschen Radsports. Rudi Altig hat so manche Fahrradduelle gewonnen und seine Erfolge sind erst in den 1990er-Jahren von Jan Ullrich getoppt worden. Altig starb am 11. Juni 2016. Also genau vor acht Jahren. Die RZ blickt zurück auf eine Fahrradlegende, die zwar gebürtig nicht aus dieser Region kommt, aber dennoch mit der hiesigen Region des Landkreises Ahrweiler stets sehr eng verbunden war und sich nach der Karriere stets sozial engagierte.