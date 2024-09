Plus Burgbrohl Sport-Kunst-Event im Brohltal mit viel Aktivität: Ballfestspiele sprengen Grenzen zwischen Sport und Kunst Von Martin Ingenhoven i Günter Fuchshofen (von links) und Katja Fröschmann loten gemeinsam mit Künstlerin Marleen Wolter (rechts) die Möglichkeiten des Fußballspiels zur Inklusion aus. Foto: Martin Ingenhoven „Ist das noch Fußball?“ – so war es seit einigen Wochen auf zahlreichen Plakaten im Brohltal auch während der Fußball-EM zu lesen. Beantwortet wurde die Frage am vergangenen Sonntag vom Künstlerkollektiv „Syndikat gefährliche Liebschaften“ und dem Team des Kunstpavillons Brohltal. Lesezeit: 2 Minuten

Nach zahlreichen Probetagen in der ersten Jahreshälfte stellten die Künstler ihre Antwort im Rahmen der Ballfestspiele Brohltal vor. „Wir sind hier mitten in einer Theateraufführung“, erklärt Marleen Wolter, Mitglied des Syndikats gefährliche Liebschaften am Rande des Sportplatzes in Burgbrohl-Weiler. Hinter ihr spielen Menschen mit Kopfhörern Fußball, es ertönt sphärische Musik, ...