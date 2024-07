Plus Insul Sportanlage für drei Gemeinden: Kunstrasenplatz in Insul feierlich eingeweiht Von Werner Dreschers i Kunstrasenplatz in Insul feierlich eingeweiht Foto: Werner Dreschers Die Sportstätten in den Gemeinden Dümpelfeld, Schuld und Insul konnten nach der Flut nicht mehr genutzt werden. Die Gemeinden schlossen sich deshalb zusammen, um am Standort Insul eine interkommunale Sportanlage zu errichten, die den zahlreichen Vereinen, Schulen und Kindergärten der drei Gemeinden gleichermaßen zugutekommt. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Kicker der SG Ahrtal und die drei Ortsgemeinden aus der Verbandsgemeinde Adenau sowie die Mannschaft aus Hönningen in der Verbandsgemeinde Altenahr haben ihre Kräfte gebündelt und sich für einen gemeinsamen interkommunalen Sportplatz entschieden. Die neue kombinierte Sportstätte am Standort in Insul zeigt, welche Chancen ein risikoangepasster Wiederaufbau mit sich ...