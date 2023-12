Am Donnerstagabend (28. Dezember) sind Landwirte zu einer spontanen Kundgebung in Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammengekommen, um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren. Nach einem Aufruf auf Social Media artete die Sache aus: Circa 100 Trecker legten den Verkehr in der Heerstraße lahm.