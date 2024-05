Plus Kreis Ahrweiler

Spitzenkandidaten versuchen sich als Visionäre: RZ-Speeddating rund um Themen für den Kreis Ahrweiler

i Ihnen hat die RZ beim Speeddating im Brauhaus in Bad Neuenahr vor der Kreistagswahl auf den Zahn gefühlt (von links): Johannes Bell, Birgit Stupp, Christina Steinhausen, Susanne Müller, Nadine Schopp, Marion Morassi, Friedhelm Münch und Michael Schneider. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Als Visionäre haben sich die Spitzenkandidaten oder deren Vertreter für die Kreistagswahl beim RZ-Speeddating eher schwergetan. So weit in die Zukunft wollten sie anscheinend noch nicht denken. Gleichwohl haben sie reichlich Ideen zu dem produziert, was sie in den nächsten fünf Jahren kreisweit politisch anpacken wollen, damit es für die Menschen im Kreis Ahrweiler weiter vorangeht.