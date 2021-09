Spenden für die Flutgebiete: Von Geld über Damenmode bis zu Leichtbauplatten

Der Verein für Dorfgemeinschaftsaufgaben Elben/Scheiderwald unterstützt alle Dernauer Familien mit Kindern, die vom Flutereignis an der Ahr betroffen und nicht versichert sind. Stellvertretend für weitere 35 Familien wurden durch Ortsvorsteher Peter Niklas (7. von links) in Anwesenheit der Beigeordneten Elke Surges (9. von links) die Spenden an die anwesenden Familien überreicht. Foto: privat