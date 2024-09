Plus Grafschaft

Spektakuläres Programm in der Dämmerung: Besucher können Glockenguss in Ringen erleben

Von Horst Bach

i Die Grafschafter Jubiläumsglocke soll im Dezember 2024 im Turm der Pfarrkirche Sankt Dionysius in Ringen installiert werden. Foto: Horst Bach

Die Gemeinde Grafschaft feiert in diesem Jahr mit vielen verschiedenen Veranstaltungen in all ihren elf Ortsteilen 50. Geburtstag. So findet die Feier des Ortsbezirkes Ringen am heutigen Freitag, 27. September, und kommenden Sonntag, 29. September am Ringener Bürgerhaus statt. Dabei steht eine spezielle Aktion im Mittelpunkt.