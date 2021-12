Rund 100 Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Montagabend auf dem Sinziger Kirchplatz getroffen, um einen „Spaziergang“ durch die Stadt zu machen. Die meisten Teilnehmer folgten offenbar einem in Sozialen Medien geteilten Einladungsposter, auf dem mit weißer Schrift auf blauem Grund geschrieben war: „Montagsspaziergang. 18 Uhr vor dem Rathaus in Sinzig“.