Plus Bad Neuenahr

Spaß und Sport in den Weinbergen: Rund 1500 Läufer sorgen bei Ahrathon für ausgelassene Stimmung

Von Horst Bach

i Ganz gleich, ob als Biene, Rockstar oder Team Tanke: Beim Kostümlauf hatten alle Sportler und Zuschauer viel Spaß. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Wenn Sportler in ausgefallenen Kostümen durch die Weinberge im Ahrtal laufen, dann weiß der Kenner: Es ist Ahrathon-Zeit. So auch in diesem Jahr. Die elfte Auflage des bunten und größten Laufevents im Ahrkreis brachte für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen jede Menge Spaß.