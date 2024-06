Plus Sinzig Spaß für Jung und Alt: „Sprusi“ lockt Scharen zum Sinziger Stadtfest Von Judith Schumacher i Auch die Blaulichtfamilie war zu Gast beim Stadtfest und informierte Jung und Alt auf dem Kirchplatz. Foto: Hans-Jürgen Vollrath Party und Sonne satt gab es beim Stadtfest Sprudelndes Sinzig mit viel Musik, Vorführungen der Vereine, einer Businessmeile und einen kleinen Flohmarkt. Die Bedingungen hätten nicht besser sein können für die Veranstaltung der Aktivgemeinschaft, die dank ihrer Sponsoren und Unterstützer das dreitägige Fest bei freiem Eintritt für die Besucher auf die Beine stellen konnten. Lesezeit: 3 Minuten

So war aus dem Stand heraus schon der Kölsche Abend mit DJ Fosco, den Funky Marys und den Räubern am Freitag ein Publikumsmagnet. Der Kirchplatz war proppenvoll mit Feierwilligen. Durch die sprühende Energie der Funky Marys sprang der Funke sofort über. „Danke, dass ihr so viel Spaß ins Ahrtal bringt“, ...