Bad Neuenahr

Wer an einem normalen Wochentag aus dem Umland mit dem Pkw in die Kreisstadt fährt, muss besonders in der Nähe des Parkplatzes City-Ost, im Volksmund auch Mosesparkplatz genannt, in Bad Neuenahr viele Runden drehen, ehe er einen Parkplatz findet. Das soll sich nun dauerhaft, spätestens aber zur Landesgartenschau 2022, ändern.