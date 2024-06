Plus Kreis Ahrweiler

Sonntag im Kreis Ahrweiler: Vier Stichwahlen und eine Ortsbeiratswahl stehen an

i K-Lokal Wahl Vorabfoto Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Am Sonntag entscheidet sich, wer die zukünftigen Ortsvorsteher in Remagen Kernstadt, Bad Neuenahr, Holzweiler und Gelsdorf werden. In allen vier Ortsteilen stehen nach der Kommunalwahl vom 9. Juni nun Stichwahlen an. Und auch der Ortsbeirat in Eckendorf wird sich neu formieren – dort muss das Gremium nach einer Panne bei der Briefwahl nachgewählt werden.