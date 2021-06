Sonderaktion: Impfen für alle in Gelsdorf

Nach dem „Impfen in den Mai“ laden Kreis und Partner zu einer weiteren Sonderimpfaktion ein. Am Samstag, 3. Juli, findet von 6 bis 24 Uhr in beiden Impfstraßen des Landesimpfzentrums in Grafschaft-Gelsdorf eine Sonderimpfaktion des Medizinischen Versorgungszentrums Ahrtalklinik (Sinzig-Bad Bodendorf) mit Unterstützung von Ärzten aus dem Kreis mit dem Vakzin von Johnson&Johnson statt. 2222 Impfdosen stehen zur Verfügung. Alle im Kreis gemeldeten und impfbereiten Bürger ab dem 18. Lebensjahr können sich dafür registrieren.