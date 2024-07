„Sommerbunt“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler lädt ein: Den Sommer in der Stadt genießen

Gemütlich durch die Fußgängerzone bummeln, sommerliche Kleidung und Accessoires entdecken, gechillt ein Eis im Café essen oder den Kids beim Buddeln und Baggern auf dem Baustellen-Spielplatz zusehen: Das verkaufsoffene Wochenende „Sommerbunt“ am Samstag, 6. Juli, und Sonntag, 7. Juli, biete Gelegenheit, den „Summer in the City“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler voll und ganz zu erleben.

Anzeige

Einzelhändler und Geschäfte locken in den Innenstädten von Ahrweiler, Bad Neuenahr und dem Mittelzentrum mit besonderen Aktionen und in den Straßen warten Musik, Comedy, Artistik und weitere Überraschungen auf die Besucher. Mit dabei sind zum Beispiel Clown Rudi, das Jonas-Röser-Jazz-Duo und die Musikvereinigung. Die Geschäfte haben am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Baustellenspielplatz für Familien

Organisiert wird das Event von der im April neu gegründeten Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Vorsitzende Volker Danko erläutert: „Wir haben ein super Programm vorbereitet und wollen zeigen, dass es in Bad Neuenahr-Ahrweiler tolle Geschäfte mit vielen bunten Angeboten gibt.“ Sein Stellvertreter Thorsten Hermann ergänzt: „Unser erstes verkaufsoffenes Wochenende ,Frühlingsbunt‘ im März war so erfolgreich, dass wir einmal mehr in unserem Konzept bestätigt wurden. Daher freuen wir uns nun alle riesig auf ,Sommerbunt‘ im Juli.“ Unterstützt wird die Gewerbegemeinschaft bei der Umsetzung vom städtischen City-Management sowie von lokalen Sponsoren und dem Spendenshuttle.

Chillige Lounge- und Jazzsounds präsentiert das Jonas Röser-Duo. Foto: Jonas Röser

Die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler lässt für Familien an der Ecke Poststraße/Kreuzstraße im Stadtteil Bad Neuenahr einen Baustellenspielplatz entstehen, auf dem Kinder samstags und sonntags nach Herzenslust im Sand buddeln und baggern können. Für Sandspielzeug ist gesorgt, kleine Baggerfahrer dürfen aber gern auch noch eigene „Ausrüstung“ mitbringen. In der dazugehörenden Erholungsecke können die Erwachsenen in Ruhe eine Pause einlegen und den Kindern zusehen.

Trödelmarkt an der Rosenkranzkirche

Wer sich über die derzeitigen Bauarbeiten zur Wiederherstellung der Fußgängerzone im Stadtteil Bad Neuenahr informieren möchte, ist zu einer Baustellenführung am Samstag um 14 Uhr eingeladen. Treffpunkt ist der Baustellenspielplatz.

Clown Rudi bringt gute Laune in die Fußgängerzonen. Foto: Ralf Ringshauser

An der Rosenkranzkirche in Bad Neuenahr bieten Caritas und Malteser am Samstag von 10 bis 15 Uhr einen Trödelmarkt an. Das Hochwasser- und Starkregenmobil des Hochwasser-Kompetenz-Centrums informiert am Samstag ab 10 Uhr am Alten Markt in Bad Neuenahr über praxisgerechte Schutzmaßnahmen. Auch an die Mobilität werde an dem Wochenende gedacht: Ein kostenloser Busshuttle verbindet die beiden Innenstädte sowie das Mittelzentrum miteinander. Erstmals wird auch der große Parkplatz am Apollinaris-Stadion in die Shuttle-Runde mit einbezogen, um die Parkplatzsuche zu erleichtern. Infos und Bus-Fahrpläne finden sich unter ahrtal.de/sommerbunt.