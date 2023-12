Dinner for one, Raclette und Feuerwerk – das dürften wohl die unverzichtbaren deutschen Bestandteile einer jeden Silvesterparty sein. Und während Weihnachten als typisches Familienfest gilt, wird der Jahreswechsel zumeist im Freundeskreis begangen. An Neujahr wird dann selbstverständlich lange ausgeschlafen. Doch wie begeht man den Jahreswechsel eigentlich im Kloster, wo die Herkunftsfamilie weit weg und der Tagesablauf streng geregelt ist?