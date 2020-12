Bad Neuenahr-Ahrweiler

Baustellen hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler derzeit sehr viele. Das nervt etliche Bürger, weil sie Umwege in Kauf nehmen, Lärm und Dreck ertragen müssen. Und manch ein Erdloch wirft auch noch andere Fragen auf, zum Beispiel, warum die Arbeiten so lange dauern. Die Stadtverwaltung reagiert jetzt auf die Verunsicherung, will aufklären und gibt Antworten.