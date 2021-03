Anfang März öffnete sich die Schranke für die Touristenfahrten auf der Nordschleife erstmals, am letzten Märzwochenende starten die Motorsportprofis in die Saison. Am Samstag, 27. März, findet der erste Lauf zur Nürburgring-Langstreckenmeisterschaft (VLN) 2021 auf der Nordschleife statt. Davon gehen jedenfalls die Manager des Nürburgrings und die Macher der VLN, wie die Langstreckenmeisterschaft in der Kurzform heißt, derzeit aus. Sie stellten jetzt das Jahresprogramm 2021 des Nürburgrings vor.