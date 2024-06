So kann eine Flut an der Ahr gebändigt werden: Experten warten mit überraschenden Erkenntnissen auf

Welche Brisanz in der Veranstaltung des Kreises zum Thema „Vom Hochwasser zum Handeln“ am Montag im Helmut-Gies-Bürgerzentrum lag, wurde schon am großen Interesse der Bürger deutlich. Das Bürgerzentrum war voll besetzt. Die Veranstaltung wird heute von 18 bis 21 Uhr in der DüNaLü-Halle in Dümpelfeld wiederholt. Foto: Jochen Tarrach