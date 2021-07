So ist die Situation bei den Winzern

„Wir sind Winzer, wir machen weiter.“ Otger Schell, Seniorchef vom Weingut Max Schell in Rech, gibt sich kämpferisch. Sein Sohn Oliver hat in dem Weinort die Aufgabe bekommen, alles rund um die Winzer, die hier den Haupterwerb für den Ort und den Tourismus bilden, zu koordinieren. „Morgen oder in den nächsten Tagen kommt der Hubschrauber und spritzt die Reben mit Pilzmitteln“, hatte gerade noch Ortsbürgermeister Dominik Gieler verkündet. „Die Hilfsbereitschaft von Winzern aus der ganzen Bundesrepublik ist unfassbar“, sagt Otger Schell. Er selbst konnte sich in der Flutnacht nur ganz knapp selbst retten. „Ich wollte unsere Halle sichern, hatte nach dem Hochwasser 2016, als das Wasser dort 30 Zentimeter hoch sand, gelernt“, berichtet er. „Hinter dem Tor habe ich eine kleine Spundwand gebaut, vorsichtshalber doppelt so hoch wie damals. Und eine große Pumpe hatte ich in der Halle. An dieser hatte ich gerade herumgeschraubt, als das Rauschen richtig laut wurde und das Wasser über meine Spundwand strömte. Nach Sekunden stand ich wirklich bis zum Hals im Wasser. Mein Erntehelfer aus Polen konnte mich gerade noch herausziehen.“